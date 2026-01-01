Arda Güler Erling Haaland'ı güldürdü: Paylaşımına yanıt verdi

Arda Güler Erling Haaland'ı güldürdü: Paylaşımına yanıt verdi
Yayınlanma:
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler'in yaptığı bir paylaşım Erling Haaland'ı güldürdü. Haaland, paylaşıma yanıt verdi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 2025 yılının son gününde yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Arda Güler, Real Madrid'le Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Haaland'ı ceza alanı içinde tutmaya çalıştığı fotoğrafı paylaştı.

whatsapp-image-2026-01-01-at-13-48-36.jpeg

Genç futbolcu, Ajda Pekkan'ın şarkıyı "Haykıracak nefesim kalmasa bile" notunu da düştü.

İLK YORUM COURTOIS'TEN GELDİ

Arda Güler'in paylaşımına ilk yorum takım arkadaşı kaleci Thibaut Courtois'tan geldi. Belçikalı kaleci "Hahhaahahah abiiiiiii üzgünüm seni görmedim" diye yazdı.

HAALAND DA KAHKAHA ATTI

Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın da dikkatini çekti.

whatsapp-image-2026-01-01-at-13-46-45.jpeg

Norveçli golcü paylaşıma, "Hahahahahaha" yazarak yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

