Arda Güler rekor kırarak başardı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi.

DEĞERİ İKİ KAT YÜKSELDİ

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre daha önce 45 milyon euro piyasa değeri olan Arda Güler’in değeri tam 2 katına çıktı.

REKOR KIRDI

90 milyon euro piyasa değeri belirlenen Arda Güler, bu yıl içerisinde piyasa değeri en çok artış gösteren 2. futbolcu oldu. Güler ayrıca Türk futbolundaki gelmiş geçmiş en değerli futbolcu ünvanını da aldı.

31 MAÇTA 4 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso’nun gözdeleri arasında yer alan Arda Güler bu sezon 31 maçta forma giydi. Milli futbolcumuz, 4 gol ve 9 asist kaydetti.

LİGDE İKİNCİ SIRADALAR

La Liga’da geride kalan 18 haftada 48 puan toplamayı başaran Real Madrid, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Liderlik ise 46 puanla Barcelona’da.