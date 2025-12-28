Galatasaray'da ayrılık kapıda: Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Galatasaray'dan ayrılmayı planlayan futbolcuya, Trabzonspor'un yapacağı teklif ortaya çıktı.

Süper Lig’de devre arasına girilirken Galatasaray’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer görüşmeleri devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor.

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

berkan-kutlu-aa-2m5m-852558.webp

TALİPLİLERİ BELLİ OLDU

Sözleşme feshi için görüşmelerine devam ederken Berkan Kutlu ile ilgilenen takımlar da ortaya çıktı. Arda Özkurt’un haberine göre, Konyaspor’un ardından Trabzonspor da Berkan Kutlu’yu listesine aldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Bordo-mavililerin Berkan Kutlu sözleşmesini feshettikten sonra 650 bin euro garanti ücretten 2.5 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

KONYASPOR’UN TEKLİFİ

Konyaspor’un ise Berkan Kutlu’ya 1,5 + 1 yıl opsiyonlu, 400 bin euro garanti ücret teklif ettiği belirtildi.

62 DAKİKADA 1 GOL ATTI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı. Toplam 62 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 1 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

