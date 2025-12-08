Son Dakika | Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar

Son Dakika | Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar
Bahis operasyonları ve Süper Lig'de yaşanan hakem hataları sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sürpriz bir karar aldı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 Aralık Salı günü Riva’da düzenleyeceği basın toplantısıyla futbol gündemine dair kritik açıklamalar yapacak.

Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu ve Süper Lig'de yaşanan tartışmaların ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çevrildi.

Hacıosmanoğlu sürpriz bir kararla 9 Aralık Salı günü saat 12.00’de Riva’da basın toplantısı düzenleyecek. Futbol kamuoyunun merakla beklediği toplantıda hangi konuların gündeme geleceği ise şimdiden tartışma konusu oldu.

GÖZLER TFF'DE

Basın toplantısında Süper Lig’de yaşanan gelişmeler, hakem kararları, futboldaki bahis soruşturması ve federasyonun aldığı yeni uygulamalarla ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

Riva'da kritik toplantı! Gözler Hacıosmanoğlu'nda

Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalı sonrası ortaya çıkan tablo ve özellikle son dönemde gündeme gelen tartışmalı kararları ile kulüplerle yaşanan gerilimlere dair net mesajlar vereceği öğrenildi.

"HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ

Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de bulunan Hacıosmanoğlu eleştiriler üzerine çok sert açıklamalarda bulunmuştu. TFF Başkanı "Türkiye'ye dönüşte herkesle hesaplaşacağım" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

