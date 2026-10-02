Hacıosmanoğlu'nu yakacak ifade: Alıkonulduk! Kin güttü 3 maçtaki görevlileri dışarda bıraktı!

Eski hakem Taner Gizlenci, TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda hakem ve gözlemci yapılanmasına ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde, eski hakem ve üst klasman gözlemcisi Taner Gizlenci'nin soruşturma kapsamında verdiği ifadenin tamamı ortaya çıktı.

13 yıl hakemlik, 12 sezon da üst klasman gözlemciliği yapan Gizlenci, 2024-2025 sezonunda önce listeye alınmasını, ardından 18 gün içerisinde listeden çıkarılmasını ve bu kararın gerekçesini öğrenmek için yaptığı başvuruyu anlattı.

İfadenin dikkat çeken bölümünde ise 2015 yılında Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması sonrasında yaşanan alıkonulma süreci, kendisine aktarıldığını belirttiği "hakeme düşük not ver" talebi ve sonrasında yaşanan hukuki süreç yer aldı.

2022 YILINDA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Şu anki Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Ferhat Gündoğdu, ilk MHK başkanlığına Ekim 2021 yılında dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından atandı.

Atandığı bu tarihten itibaren kendisi bana düzenli olarak müsabakalarda görev verdi. Ancak 8 Mart 2022 tarihinde hiç beklenmedik şekilde ben ve benim gibi birçok hakem ve gözlemcinin görevlerimize son verildiğini öğrendim.

Haksız, hukuksuz ve keyfi alınan bu karara itiraz etmek için dönemin Tahkim Kurulu'na müracaat ettim.

Tahkim Kurulu'nda duruşmalı olarak yaptığım savunma sonrasında, 26.03.2022 tarihinde Tahkim Kurulu haklı olduğuma karar vererek tekrar gözlemci olarak görevime iade etti. Ben de rutin olarak görevimi sorunsuz sürdürmeye devam ettim.

Bu karardan yaklaşık 10-15 gün sonra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

2024 YILINDA YENİDEN MHK BAŞKANI OLDU

Ferhat Gündoğdu, 2024 TFF seçimlerinde Federasyon Başkanı olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından 2. kez MHK başkanlığına atandı.

Hemen arkasından Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, 25.07.2024 tarihinde 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listelerini TFF'nin resmi internet sitesi TFF.org'dan açıkladı.

Açıklanan listede ismim vardı. Sezon öncesi eğitim seminerine davet edildim.

Hemen arkasından 10.08.2024 tarihinde, 2024-2025 sezonunun 1. haftasında oynanan maç kodu 1004 olan Kasımpaşa-Konyaspor müsabakasında TV Gözlemcisi olarak görevlendirildim.

‘’18 GÜN SONRA LİSTEDEN ÇIKARILDIM’’

Bu müsabakadan sadece 18 gün sonra, 28.08.2024 tarihinde hiç beklenmedik şekilde ikinci kez 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listesi açıklandı ve bu listede ismim yoktu.

Bu 18 günde ne oldu da listeden çıkartıldım, hiç bir anlam veremedim.

Bu durumun gerekçesini öğrenmek için 02.09.2024 tarihinde MHK Hakem İşleri Koordinatörlüğü'ne e-posta yolu ile dilekçe yazdım. Dilekçe ektedir.

Yazdığım dilekçeye gönderilen cevapta; "İlgi dilekçeniz incelenmiştir. Klasman listeleri Merkez Hakem Kurulu'nun 2024-2025 futbol sezonu planlamasına uygun olarak hazırlanmıştır." şeklinde yazılıydı.

Cevap yazısı ektedir.

Cevap yazısı subjektif bir gerekçe niteliğindeydi. Oysaki MHK 2024 Talimatı'nda MADDE 37/a, MADDE 65/a,b,c,ç,d,e,f maddelerinde kadroların nasıl ve ne şekilde belirleneceği ve gözlemciliğin hangi durumlarda sonlanacağı açıkça belirtilmiştir.

‘’TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇINDA ALIKONULDUK’’

Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bir dönem Trabzonspor Kulüp Başkanlığı yapmıştı.

O dönemde 02.10.2015 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapmıştım.

Ev sahibi takım Trabzonspor 2-1 mağlup oldu ve maç sonunda gerginlikler yaşandı.

Maç bitiminde soyunma odasında yaklaşık 2,5-3 saat kadar alıkonulduk ve stat dışarısındaki seyircilerin bir türlü dağıtılamaması sonrası stat ana giriş-çıkış kapısından çıkamadık.

Saha içerisine sivil polis minibüsü girerek itfaiye kapısından gizlice stattan ayrıldık ve polis evine götürüldük.

Burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra güvenli bir şekilde havalimanına götürüldük ve Trabzon'dan ayrıldık.

"BAŞKAN ÇOK KIZGIN HAKEME DÜŞÜK NOT VERİLSİN"

Dönemin Kulüp Başkanı, şimdi TFF Başkanı olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bu mağlubiyetin sorumlusu olarak bu maçtaki görevlileri, yani hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, ilave yardımcı hakemler ve ben gözlemciyi gösterdi.

O dönemin Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan ve şimdiki Merkez Hakem Kurulu'nda da halen görev yapmakta olan ve o dönemin Trabzonspor kongre üyesi olan Hikmet Öksüzoğlu yanıma gelerek, başkanın yani İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun çok kızgın ve sinirli olduğunu ve bu nedenle hakeme düşük not vermemi istediğini söyledi.

Ben de bu isteği yerine getirmeyeceğimi, kendi değerlendirmeme göre raporlama yapıp not vereceğimi söyledim.

HAKEM VE GÖZLEMCİLER TARAFINDAN ŞİKAYET

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bu tarihlere yakın zamanlarda oynanan Trabzonspor'un iki müsabakasında da, 02.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantepspor müsabakalarında görevli olan tüm hakem ve gözlemcileri de asılsız bir şekilde suçlayarak savcılığa şikayet etmişti.

Bu suçlama FETÖ terör örgütüne üye olma ile ilgiliydi.

Ekte bu soruşturmanın takipsizlik kararına ilişkin haberler mevcuttur.

"10 YIL ÖNCE OYNANAN MAÇLAR YÜZÜNDEN KİN GÜDÜLDÜ"

10 yıl önce oynanmış bu 3 maçtaki tüm görevlilere o zamandan beri kin güderek ve yetkilerini kötüye kullanarak hukuksuz ve keyfi davranarak 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listesinin dışında bıraktı.

TFF ve MHK'nın görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken, kararlarını hukuk normları çerçevesinde, statü ve talimatlarda yazılı olan objektif gerekçelere dayanarak vermeleri gerekmektedir.

Aksi halde görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıkacağı düşüncesindeyim.

‘’TAHKİM KURULU İTİRAZIMI REDDETTİ’’

Verilen bu haksız, hukuksuz ve objektif bir gerekçeye dayanmayan karara Tahkim Kurulu'na başvurarak itiraz ettim.

Ancak Tahkim Kurulu beni dinlemeden, duruşmalı olarak inceleme yapmadan, bir nevi adil yargılanma hakkımı elimden alarak 4/3 oyla itirazımı reddetti.

Oysaki tüm süreçler, gerekçesizlikler bir önceki, 2022 yılı dosyası ile birebir aynıydı.

Kararı veren Tahkim Kurulu, 2022 yılındaki kuruldan farklı bir kurul idi.

"FYS KAYITLARI DELİL OLABİLİR"

Müsabaka hakem ve gözlemci atamalarına ilişkin tüm bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'nde kullanılan Futbol Yönetim Sistemi (FYS) kayıtlarında tutulmaktadır.

Delil olabilecek kayıtlar Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlardan ve serverlardan alınabilir.

Klasmandan çıkarılmama ilişkin gerekçe talep dilekçesi, 02.09.2024 tarihli dilekçem ve bu dilekçeye verilen 02.09.2024 tarihli cevap yazısını ve ifademde belirttiğim hususlar ile ilgili değerlendirilmesini, incelenmesini istediğim belge ve videoyu ifademin ekinde rızam ile teslim ediyorum.

‘’TFF BAŞKANI VE MHK ÜYELERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM’’

Mağduriyetime sebep olan, kamusal görevlerini açıkça kötüye kullanan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'ndan, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan ve diğer MHK üyelerinden şikayetçiyim.