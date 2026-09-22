Gregory Proment'dan İlhan Fakılı iddiası: "Avrupa devleri sıraya girecek"

Clermont'taki eski hocası Proment, genç futbolcunun milli takımı sonuna kadar hak ettiğini ve kısa sürede kilit isimlerden biri olacağını belirtti.



20 yaşındaki genç yetenek İlhan Fakılı'nın bitiricilik ve karar verme becerilerini geliştirmek için özel idmanlar yaptıklarını, Beşiktaş'taki skorer başlangıcına şaşırmadığını ifade eden Proment, oyuncunun taktik zekasıyla sistemlere kolayca uyum sağladığını vurguladı.

BEŞİKTAŞ'TA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Genç yıldız siyah-beyazlı formayla 6 maça çıkarken birisi Çorum FK'ya diğeri Erzurumspor olmak üzere 2 gol attı ve 1 asist yaparak adından söz ettirmeye başladı.

47 yaşındaki teknik adam, genç yıldızın büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, yakın zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin onu takibe alacağını iddia etti.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

20 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş'ta sergilediği performansla birlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekmeyi başardı ve ay-yıldızlı ekibin Uluslar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Fransa mücadelesinin aday kadrosuna seçildi.