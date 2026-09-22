Galatasaray'ın yıldızıydı: Ne var ne yok satışa çıkardı

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Sneijder son hamlesiyle gündem oldu.

Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Wesley Sneijder, kariyerine ait değerli hatıralarını açık artırmada satışa çıkardı.

Hollandalı eski yıldızın satışa sunduğu eşyalar arasında Dünya Kupası finalinde kullanılan maç topu ve bireysel ödülleri de yer aldı.

GÜMÜŞ TOPA 19 BİN EURO ÖDEDİLER

2010 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya'ya karşı sahaya çıkan Sneijder'in o karşılaşmaya ait maç topu 6 bin 124 euroya satıldı. Eski futbolcunun kariyerindeki önemli bireysel başarıları arasında bulunan gümüş top ödülü ise 19 bin 1 euro karşılığında yeni sahibini buldu.

Açık artırmada ayrıca Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'nda kazandığı bronz madalya 6 bin 500 euroya satılırken, turnuvaya katılım madalyası da bin 42 euroya alıcı buldu.

KASASINA 32 BİN EUROYU AŞKIN GELİR GİRDİ

Gerçekleşen satışların ardından Hollandalı futbolcu toplamda 32 bin 667 euro gelir elde etti. Sneijder'in kariyerinin en özel parçaları arasında gösterilen ürünleri neden satışa çıkardığı ise futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

MALİ SIKINTI İDDİALARI GÜNDEMDE

Sneijder'in açık artırma kararı sonrası Avrupa basınında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre eski futbolcunun, İstanbul'da yer aldığı bir gayrimenkul yatırımından ciddi zarar ettiği öne sürüldü.

İddialarda, yaklaşık 2 ila 3 milyon euro değerindeki yatırımın beklenen sonucu vermediği ve projenin Sneijder için büyük bir maddi kayba dönüştüğü belirtildi. Eski yıldızın yaşanan süreç sonrası hukuki destek aldığı da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

RONALDO FORMASI DA SATIŞA ÇIKABİLİR

Öte yandan Sneijder'in koleksiyonunda bulunan bir başka özel parçayı daha satışa çıkarmaya hazırlandığı belirtildi. Hollandalı futbolcunun, Galatasaray ile Real Madrid arasında 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da açık artırmaya sunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY TARAFTARLARINI DUYGULANDIRAN GELİŞME

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Sneijder'in kariyerine ait önemli hatıraları elden çıkarması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle 2010 Dünya Kupası ve Galatasaray dönemine ait eşyaların satışa sunulması, futbolseverler arasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.