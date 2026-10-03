Greenwood kırmızı kart gördü: Fenerbahçe 11 kişi devam etti!

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart sonrası saha bir anda karıştı. yaşanan gelişmelerin ardından iki takımın aldığı ortak kararla sarı-lacivertliler mücadeleye 11 kişiyle devam etti.

Mücadelenin 32. dakikasında yaşanan olayın ardından Mason Greenwood kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GREENWOOD RAKİBİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Turan Tovuzlu Roderick Miller'ın müdahalesi sonrasında Greenwood ile rakibi arasında gerginlik yaşandı.

Miller'ın müdahalesine sinirlenen İngiliz futbolcu, rakibine tekme attı. Hakem bu hareketin ardından Greenwood'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ardından Miller ise sarı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN YOĞUN İTİRAZ

Greenwood'un kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular karara tepki gösterdi.

Başta Matteo Guendouzi olmak üzere sarı-lacivertli oyuncular hakemin yanına giderek itirazlarda bulundu. Yaşananlar nedeniyle karşılaşma bir süre dururken, iki takım futbolcuları da saha kenarına geldi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle görüşerek pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Guendouzi'nin itirazlarının ardından Fransız futbolcu da sarı kart gördü.

GREENWOOD'UN YERİNE ADNAN FETTAHOĞLU

Yaşanan gelişmelerin ardından iki takım, karşılaşmanın hazırlık maçı ve dostluk niteliğinde olması nedeniyle ortak bir karara vardı.

Bu doğrultuda kırmızı kart gören Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna dahil edildi.

Böylece Fenerbahçe, Greenwood'un kırmızı kart görmesine rağmen karşılaşmaya 11 kişiyle devam etti.