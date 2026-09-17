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Halk TV Spor Göztepe'de beklenen oldu: Gelecek için resmi karar çıktı

Göztepe'de beklenen oldu: Gelecek için resmi karar çıktı

Süper Lig'de istikrarı devam ettirmek isteyen Göztepe, kulübün uzun vadeli planları doğrultusunda teknik direktörlük koltuğu için çok kritik bir karara imza attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Göztepe'de beklenen oldu: Gelecek için resmi karar çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın başında başarılı bir grafik çizen deneyimli teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzattığını resmen duyurdu.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-kırmızılı kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, Stoilov ile yola devam etme kararının büyük bir mutlulukla alındığı belirtildi. İzmir ekibini Süper Lig'e taşıyan ve oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Bulgar teknik adam, yapılan yeni anlaşmayla birlikte uzun vadeli projenin de lideri konumuna geldi.

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HEDEF AVRUPA SIRALAMASI

Göztepe yönetimi, Stanimir Stoilov önderliğinde yakalanan istikrarı sürdürerek Süper Lig'de üst sıraları zorlamayı ve kulübü yeniden Avrupa kupaları potasına sokmayı amaçlıyor. Deneyimli hocanın yeni sözleşmesiyle birlikte İzmir temsilcisinde transfer ve altyapı projelerinin de hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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