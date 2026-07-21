Gaziantepli ünlü iş adamı Salah transferi için 1 milyon euro verecek

Geçen sezonlarda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın yönetim kurulunda bulunan Gaziantepli halıcı iş adamı İskender Kaplan ile ilgili flaş bir Salah iddiası ortaya atıldı.

LÜE TV'de yer alan habere göre; Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi için 1 milyon euro verecek.

''ÇOK İYİ BEŞİKTAŞLI, SALAH'I DA ÇOK SEVİYOR''

Levent Ümit Erol yaptığı açıklamada, ''İskender Kaplan’dan bu transfer için 1 milyon euro verecek. Neden? Şimdi İskender Bey kimdir? İskender beyin birçok dünya ülkesinde ama özellikle Mısır’da halı fabrikaları var.

Çok iyi bir Beşiktaşlı, Mohamed Salah’ı da çok seviyor. Bu transferde 1 milyon euro diyor, ama bu rakamı da arttırır diye düşünüyorum. Çok da iyi bir Beşiktaşlı çünkü. Gaziantepli kendisi. Çok önemli bir iş adamı. Mohamed Salah için 1 milyon euro destek ve sponsorluk verecek'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞME YAPACAK

Beşiktaş, transferi büyük ölçüde sonuçlandırdığı yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varmasına rağmen, oyuncunun menajerinin son aşamada sunduğu ek talepler nedeniyle resmi imzayı attıramadı.

Siyah-beyazlı yönetim, görüşmelerde belirlediği mali sınırların dışına çıkmama kararı alırken, Başkan Serdal Adalı da Salah için hazırlanan toplam 12 milyon euroluk teklif paketini artırmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Yönetim, futbolcunun menajerine yüksek maliyetli ek isteklerin kabul edilmeyeceğini bildirerek transferde tavrını korudu.

Tarafların son iki gündür görüşmelerini yoğun şekilde sürdürdüğü ve yapılan temaslarda ortak bir noktada buluşma ihtimalinin güçlendiği ifade edildi. Sürecin olumlu yönde ilerlemesi üzerine Salah'ın menajerlik ekibinin yeniden İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Tarafların bugün bir kez daha masaya oturmasının beklendiği, gerçekleştirilecek görüşmenin transferin kaderini belirleyebileceği aktarıldı.