Asensio İsmail Kartal'ın tersini söyledi: Sosyal medya çalkalandı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun son durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

''DAHA HAZIR DEĞİL''

Marco Asensio'nun henüz hazır olmadığını belirten Kartal, ''Asensio yarın ilk 11'de olmayacak çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemde Avusturya'da bizimle birkaç antrenmana çıktı. Şu anda yavaş yavaş takımla antrenmanların tamamına çıkmaya başladı ama o da kadroda olacaktır. Kendisinin ne zaman yüzde yüz hazır olduğunu görürsek, o zaman takımdaki yerini alabilir'' dedi.

MARCO ASENSIO TERSİNİ SÖYLEDİ

Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

İspanyol futbolcu antrenmandan fotoğrafını koyarak, ''Ready for tomorrow'' (Yarına hazırım) ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Marco Asensio'nun bu paylaşımı sonrası sosyal medya adeta çalkalandı.

Fenerbahçe taraftarı, ''İsmail Kartal ve Asensio arasında sorun mu var?'' sorularını sormaya başladı.