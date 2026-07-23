Galatasaraylı futbolcu Amedspor'u istemedi

Yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar Lesley Ugochuwku’yu katan Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Armando Güner ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

AMEDSPOR’A GİTMEK İSTEMEDİ

Reşat Can Özbudak’ın aktardığı bilgilere göre; Can Armando Güner için Galatasaray ile Amedspor arasında bir görüşme gerçekleşti.

Amedspor’un oyuncuya forma şansı bulacağı ve yeterli süre alacağının garantisi verilirken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da bu teklife onay verdi.

Ancak genç futbolcunun Diyarbakır ekibine transfer olmayı kabul etmediği ifade edildi.

Can Armando Güner’e başka kulüplerin de talip olduğu belirtildi.

CAN ARMANDO GÜNER KARİYERİ

Galatasaray'ın genç oyuncularından Can Armando Güner, futbol kariyerine Almanya'da başladı. FC Traar, Bayer Uerdingen ve Schalke 04 altyapılarında forma giyen genç futbolcu, ardından Borussia Mönchengladbach akademisinde gelişimini sürdürerek dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Sağ kanatta görev yapan ve hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabilen Can Armando Güner, 2025 yılında Galatasaray'a transfer olarak sarı-kırmızılı ekiple uzun süreli sözleşme imzaladı. Kısa süre içerisinde A Takım kadrosuna yükselen genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda ilk resmi maçına çıkarak Galatasaray formasını giymenin sevincini yaşadı.

Türk, Arjantin ve Alman vatandaşlığı bulunan Can Armando Güner, yaş gruplarında Arjantin Milli Takımı formasını da giydi. Teknik kapasitesi, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle ön plana çıkan genç futbolcu, Galatasaray'ın gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyor.