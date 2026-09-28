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Galatasaray'ın yıldızı 20 milyon liraya anlaştı: İmzayı attı

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Lucas Torreira'dan sürpriz bir hamle geldi. Uruguaylı futbolcu, 20 milyon TL ile ticarete atıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın yıldızı 20 milyon liraya anlaştı: İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'dan sürpriz bir yatırım hamlesi geldi.

RESTORANA ORTAK OLDU

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; deneyimli futbolcu restoran işine girdi. Torreira'nın ünlülerin müdavimi olduğu Etiler'deki bir restorana ortak olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın yıldızı 20 milyon liraya anlaştı: İmzayı attı - Resim : 1

YÜZDE 49 HİSSESİ İÇİN 20 MİLYON TL ÖDEDİ

Müşteri olarak sık sık söz konusu restoranda yemek yediği belirtilen Lucas Torreira, mekanın yüzde 49 hissesini aldı. Uruguaylı futbolcu ortaklık için 20 milyon TL ödedi.

GALATASARAY'DA 5. SEZONUNU GEÇİRİYOR

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, Galatasaray'daki 5. yılını geçiriyor. Takımın vazgeçilmezleri arasına giren deneyimli orta sahanın yaz transfer döneminde ayrılacağına dair iddialar çıksa da takımda kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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