Galatasaray'dan 40 milyon euro'luk yıldız için sürpriz hamle: Transferin kaderi Singo'ya bağlı

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sacha Boey'in ardından bu bölgede aradığı istikrarı bulamayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Yönetimin radarına giren son isim ise Brentford forması giyen 22 yaşındaki Michael Kayode oldu. İtalyan futbolcu, kısa süre önce milli takım seviyesine yükselirken gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti.

MİLLİ TAKIMDA İLK MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Kayode, 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasında İtalya A Milli Takımı formasını ilk kez giydi. İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede fileleri havalandıran genç sağ bek, bir golün hazırlanmasında da rol oynadı.

Bu performansın ardından Kayode'nin Avrupa'daki talipleri arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtiliyor.

TRANSFER SİNGO'YA BAĞLI

Sarı-kırmızılıların Kayode konusunda atacağı adımın mevcut kadrodaki Wilfried Singo'nun geleceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da şu anda sağ bekte Roland Sallai görev yaparken, yönetimin Singo'nun takımdan ayrılması halinde Kayode için Brentford'un kapısını çalması bekleniyor.

Transfer için ocak ayı veya sezon sonunda başlayacak yaz transfer dönemi seçenekler arasında bulunuyor.

BRENTFORD 17,5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Michael Kayode, geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan Brentford'a 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde kısa sürede kendisini gösteren 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 40 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Kayode, bu sezon Brentford formasıyla 7 karşılaşmada görev yaparken 1 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'IN PLANI NETLEŞİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin Kayode için önündeki en önemli iki konu Singo'nun geleceği ve Brentford'un bonservis talebi olacak.

Galatasaray'ın sağ bekte kalıcı bir çözüm aradığı süreçte Kayode'nin genç yaşı, İtalya Milli Takımı'na yükselmesi ve Premier Lig deneyimi transferi cazip hale getiren unsurlar arasında öne çıkıyor.

Ancak 40 milyon euro olarak gösterilen piyasa değeri, transferin mali boyutunun da kolay olmayacağına işaret ediyor.