Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri: İsim vererek açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Kafa Sports Youtube kanalında soruları yanıtlayan Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması geldi.

"ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Oyuncunun performansı için övgü dolu sözler sarf eden Okan Buruk, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası.. Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz" dedi.

"HENÜZ BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Oyuncunun transferi için ise Okan Buruk, "Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi" sözlerini sarf etti.