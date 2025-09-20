Galatasaray'da Konyaspor mesaisi

Galatasaray'da Konyaspor mesaisi
Yayınlanma:
Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

ÇİFT KALE MAÇLA SON BULACAK

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepkiGalatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki

İDMANLAR SON BULACAK

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORLAR

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar galip gelerek taraftarlarından özür dilemek istiyor.

Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

