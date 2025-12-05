Mert Hakan Yandaş oynamadığı derbide tarihe geçti!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, oynamadığı Galatasaray derbisinde tarihe geçti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK ceza yağdırdı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da oynamadan tarihe geçti.

TFF'nin açıklamasına PFDK, derbide yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maçtan men ve 120 bin lira para cezasına çarptırdı.

2024/11/08/hbfb.jpgZaten hiç oynamayan Mert Hakan, tarihi bir ceza alırken, böylece sezonun ilk yarısını da kapatmış oldu.

Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

METİN ÖZTÜRK'E VE KULÜPLERE DE CEZA

PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise derbinin ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdıPFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı

Kurul, Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin, Antalyaspor ve Göztepe'ye 220'şer bin, Kocaelispor'a da 120 bin lira para cezası verdi.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

