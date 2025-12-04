PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

PFDK, Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 28.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-302-327, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 207-208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 29.11.2025tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 29.11.2025tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.’nin, 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GUNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN AK’ın, 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynananHESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 2. KAT TRİBÜN A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY-329 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- SAMSUNSPOR A.Ş. sporcusu JOSAFAT WOODING MENDES ’in, 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü JOAO PEDRO DA SILVA ESMAIL PEREIRA’nın, 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, K, L, M, KUZEY TRİBÜNÜ C, D, E, K, L, M, MARATON ÜST TRİBÜN D, E, F, G, MARATON ALT TRİBÜN A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına , FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ALT B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremonide lig isim sponsoru bayrağının serilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, anons sistemi dışında stadyuma özel ses sistemi kurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ ’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, O H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir.