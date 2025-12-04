Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız
Yayınlanma:
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Yasin Kol ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

''ÖDÜL GİBİ MAÇ VERDİLER''

Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol’a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray’a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. Bu bize şunu gösteriyor; geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz.

Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendiFenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

Ben bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyoruz dedim. Ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir.

''GALATASARAY UNUTMAZ''

Kimse artık susmamızı, geri durmamızı bizden beklemesin. Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek; biz ise Galatasaray’ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki, Galatasaray unutmaz!

2024/11/07/hbgs.jpg

''DAVETE KATILMAYACAĞIZ''

Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF’nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim. Şimdi tüm taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Biz Galatasarayız. Doğru olanın kimseden korkusu olmaz.

Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz.. Her şeye rağmen, herkese rağmen yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte hedeflerimize ilerleyeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü yine kabul etmek zorunda kalacaklar. Mayıslar bizim olacak, hiçbir Galatasaraylı inancını kaybetmesin" şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Spor
Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp
Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı