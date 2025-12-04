Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi
EuroLeague'de bu akşam oynanması planlanan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

EuroLeague'in 14. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

KRİTİK MAÇA YAĞMUR ENGELİ

Pire'de yağan yoğun yağmur maçın akışını değiştirdi.

Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 22.15’te başlaması beklenen karşılaşma öncesi, salonun çatısında ortaya çıkan sorun nedeniyle yetkililer acil müdahalede bulundu.

FENERBAHÇE MAÇINA ERTELEME KARARI

Aris Barkas ile Eurohoops’un aktardığı bilgilere göre; bu akşam oynanması planlanan Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması için erteleme kararı verildi.

Şiddetli yağışın yol açtığı çatı sızıntısı sebebiyle mücadele bugün oynanamayacak.

Yetkililer son kontrolleri yaptıktan sonra maçın oynanacağı tarih ve saati yeniden değerlendirecek.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE KARNESİ

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet alırken 5 yenilgi yaşadı.

