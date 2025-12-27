Trabzonspor Fenerbahçe'den istiyor: Resmi teklif yapıldı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirip iddiasını artırmak istiyor.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden bordo-mavililer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

OĞUZ AYDIN'I İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıkan Oğuz Aydın, 8 mücadeleye ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor'da gündem Oğuz Aydın

Bordo-mavili yönetimin, hücum hattında alternatifleri artırmak ve rotasyonu güçlendirmek adına bu transferi gündemine aldığı öğrenildi.

Kanatlarda ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen Oğuz Aydın’ın çok yönlü yapısının, teknik heyetin planlarıyla örtüştüğü ifade edildi.



Trabzonspor cephesinin, oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir ortamda performansını yükseltebileceğini düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe tarafının ise teknik ekibin raporu doğrultusunda gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ve oyuncunun durumuna kısa süre içinde netlik kazandırmasının beklendiği aktarıldı.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.