Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, evinde Brighton ile karşılaştı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada Georginio Rutter (kendi kalesine) attı.

Brighton tek golü 64. dakikada Diego Gomez ile buldu.

Pendik'te maç başladığı gibi bitti

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Arsenal, sahasında hata yapmadı ve puanını 42 yaparak liderliğini sürdürdü.

Brighton ise 24 puanla 12. sıraya geriledi.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Arsenal, Premier Lig'in 19. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak.

Brighton West Ham United deplasmanına çıkacak.