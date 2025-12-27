Pendik'te maç başladığı gibi bitti

Pendik'te maç başladığı gibi bitti
1. Lig'de oynanan Pendikspor-Esenler Erokspor maçında gol sesi çıkmadı.

1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 58 Hakan Yeşil), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 82 Görkem Bitin), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 72 Thuram)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba (Dk. 84 Catakovic), Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 72 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode
Sarı kartlar: Dk. 33 Eray Korkmaz, Dk. 41 Nzaba, Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 62 Enis Alıç, Dk. 63 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 38 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 56 Soldo, Dk. 63 Yiğit Fidan, Dk. 88 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

