Beşiktaş hücuma yöneldi: Kiralamak için harekete geçti

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hücum hattı için de yeni bir isim için çalışmalara başladı.

Trabzonspor Fenerbahçe'den istiyor

KALIMUENDO BOMBASI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Premier Lig'de Nottingham forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Kalimuendo'ya Beşiktaş kancası

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

23 yaşındaki futbolcu, sezon başında Rennes'den 30 milyon euro'ya Nottingham Forest'a transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 13 maça çıkan Kalimuendo, 3 maça ilk 11'de çıkabildi.

Söz konusu maçlarda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.