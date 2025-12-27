Gençlerbirliği tarihinde görülmemiş olay

Gençlerbirliği tarihinde görülmemiş olay
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği zor günler geçirirken Başkent temsilcisinde gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Ankara ekibi Gençlerbirliği'nde başkanlığa kısa süreliğine seçilen Mehmet Kaya’nın ile ilgili alınan bir karar camiada şok etkisi yarattı.

Gençlerbirliği’nde Osman Sungur’un istifasının ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen Mehmet Kaya’nın görev yaptığı dönemde üye yaptığı çok sayıda kişinin üyelikleri askıya alındı. Haber Gençlerbirliği camiasında büyük yankı uyandırdı.

KULÜP TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Viralspor’un edindiği bilgilere göre, genel kurulda yaşanan tartışmaların ardından başkan adaylığından çekilen Kaya’nın yerine kongre salonunda liste hazırlayan Arda Çakmak, yeni olağanüstü kongre kararı aldı. Bu süreçte Kaya’nın üye yaptığı binden fazla kişinin üyelikleri askıya alındı. Kararın kulüp tarihinde görülmemiş bir olay olması dikkat çekti.

whatsapp-image-2025-12-27-at-18-35-12.jpeg
Gençlerbirliği Genel Kurul yapacak

GENEL KURUL KARARI

Üyelikleri askıya alınanların, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’a katılamayacakları ifade edildi. Gençlerbirliği, Olağanüstü Genel Kurulu’nu 10 Ocak’ta toplamayı planlıyor. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Kulüpte yaşanan bu gelişmeler, yaklaşan kongre öncesinde camiada şok etkisi yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

