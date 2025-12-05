Galatasaray Samsunspor: İşte ilk 11'ler

Süper Lig'de 15. hafta bu akşam oynanacak kritik maçla açılacak. Lider Galatasaray, kendi sahasında 5. sıradaki Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen.

Süper Lig'de 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ve 33 puanla lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde bulunuyor.

14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu bu akşam oynamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

Victor Osimhen ile Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR: İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Eyüp Aydın, Emre Kılınç, Ndiaye, Musaba.