Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

LEROY SANE’DEN KÖTÜ PERFORMANS

Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane de karşılaşmaya ilk 11’de başlarken etkili bir performans sergileyemedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Alman basınından Kölner Stadt-Anzeiger’e göre; karşılaşmanın ardından Leroy Sane neye uğradığını şaşırdı. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı kafilenin kaldığı otelde taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI HALİNE GELDİ

Taraftarların yuhaladığı Leroy Sane performansıyla eleştirilerin odağı haline geldi.

6 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST

Yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 6 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 2 asist kaydetti.