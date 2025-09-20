Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki

Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki
Yayınlanma:
Galatasaraylı taraftarlar, Eintracht Frankfurt maçının ardından Leroy Sane'ye tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

LEROY SANE’DEN KÖTÜ PERFORMANS

Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane de karşılaşmaya ilk 11’de başlarken etkili bir performans sergileyemedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Alman basınından Kölner Stadt-Anzeiger’e göre; karşılaşmanın ardından Leroy Sane neye uğradığını şaşırdı. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı kafilenin kaldığı otelde taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI HALİNE GELDİ

Taraftarların yuhaladığı Leroy Sane performansıyla eleştirilerin odağı haline geldi.

6 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST

Yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 6 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

