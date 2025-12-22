Kanaryaspor'dan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna girdi

Yayınlanma:
Kanaryaspor'da yetişen genç futbolcu Yiğit Efe Üregen, gösterdiği başarılı performans ile Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna girmeyi başardı.

Henüz 18 yaşında olan genç futbolcu Kamil Efe Üregen, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Genç futbolcu, gelecekte Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncusu olacağı belirtiliyor.

ADANA'DA KANARYASPOR'DA YETİŞTİ

Adana’da Fenerbahçe Futbol Okulları Kanaryaspor Kulübü çatısı altında kendisini gelişriren Üregen, Antrenör Tolga Büyüksural’ın desteği ve disiplinli antrenman anlayışıyla her geçen gün kendini geliştirerek genç sporcular için örnek bir isim haline geldi.

Kamil Efe Üregen ilk profesyonel maçına çıktı

Yoğun emeğinin karşılığını almaya başladığını ifade eden Üregen, bununla yetinmediğini vurgulayarak önünde daha uzun bir yol olduğunu dile getirdi. Kariyerine dair hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını da sözlerine ekledi.

KANARYASPOR'DAN UEFA KADROSUNA

Fenerbahçe’de forma rekabetinin yoğun olduğuna vurgu yapan Üregen, bu süreçte her zaman sabırlı davrandığını ifade etti.
11 Aralık 2025 itibarıyla Fenerbahçe A Takımı’yla antrenmanlara çıktığını belirten genç oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü söyledi.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Brann maçının kadrosuna dahil olduğunu aktaran Üregen, son karşılaşmada ise müsabakanın son 10 dakikasında resmi olarak forma giydiğini dile getirdi.

4-0'LIK MAÇTA OYNADI

Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Brann'ı 4-0 yendiği maçın 84. dakikasında oyuna dahil oldu ve sarı-lacivertli formayla ilk profesyonel maçına çıkmanın sevincini yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

