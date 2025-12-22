Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin açılmasına günler kala çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig ekibi Samsunspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu istedi.
ANTHONY MUSABA BOMBASI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Domenico Tedesco'nun oyuncuyu bizzat istediği ifade edildi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde yurt dışı için 5 milyon euro, Türkiye içinse 6 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
MUSABA'NIN PERFORMANSI
Samsunspor'un 25 yaşındaki yıldızı Anthony Musaba, bu sezon Samsun ekibiyle 22 maça çıktı ve 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Musaba'nın Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.