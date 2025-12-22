Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti

Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Yayınlanma:
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebi sonrası Samsunspor'un yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin açılmasına günler kala çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig ekibi Samsunspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu istedi.

ANTHONY MUSABA BOMBASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Domenico Tedesco'nun oyuncuyu bizzat istediği ifade edildi.

musaba.png
Fenerbahçe'den Musaba hamlesi

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde yurt dışı için 5 milyon euro, Türkiye içinse 6 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUSABA'NIN PERFORMANSI

Samsunspor'un 25 yaşındaki yıldızı Anthony Musaba, bu sezon Samsun ekibiyle 22 maça çıktı ve 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Musaba'nın Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

