Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den dev maça sürpriz atama.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda yarın oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi yönetecek hakemi açıkladı.

Derbinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu

Federasyondan yapılan açıklamada, derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.
Derbinin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU YOK

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN HAKEMLERİ:

  • Salı:
  • 15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
  • 17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
  • 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
  • 24 Aralık Çarşamba:
  • 13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
  • 15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
  • 18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
  • 20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
Göztepe'nin Galatasaray maçı sonrası hakeme isyan ettiği paylaşım

GÖZTEPE İSYAN ETMİŞTİ

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe maç sonu hakem Oğuzhan Çakır’a isyan etmişti.
Göztepe, Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını gerekçe göstererek resmi hesaplardan pozisyonun fotoğrafını paylaşmıştı. "Biçildik" başlığı ile hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösteren İzmir ekibi daha sonra bir video daha paylaşıp, "Her sene aynı film!" yorumunda bulunmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

