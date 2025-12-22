FIFA açıkladı: Türkiye'nin yeri belli oldu

Yayınlanma:
FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı'nın yeri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İLK 10 SIRA DEĞİŞMEDİ

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Belçika1730,71-
9Almanya1724,15-
10Hırvatistan1716,88-

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

