Sadettin Saran'dan jet karar: Yanına alıp poz verdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de jet atama gerçekleşti. Sadettin Saran, yeni atanan ismi yanına alarak poz verdi.

Fenerbahçe'de görevden alınan ismin yerine jet atama yapıldı. Başkan Sadettin Saran yeni ismi yanına alarak poz verdi.
Sarı lacivertli kulüpten önce şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüze Amatör Şubeler Koordinatörü olarak uzun yıllar hizmet eden Sayın Fikret Çetinkaya ile yollarımız ayrılmıştır.

2024/11/08/hbfb.jpgGörev yaptığı dönem boyunca olimpik branşlardaki yapılanmamızın güçlenmesine, sürdürülebilir bir başarı kültürünün oluşmasına katkı sağlayan Fikret Çetinkaya, kulübümüzün olimpiyatlara en çok sporcu gönderen spor kulübü kimliğine ulaşmasına çok önemli katkılar sunmuştur.
Sayın Fikret Çetinkaya’nın emeği, Kulübümüzün “Dünyanın En Büyük Spor Kulübü” olarak anılmasında temel yapı taşlarından biri olmuştur.
Kulübümüzün olimpik branşlardaki vizyonunu, kurumsal duruşunu ve sportif gücünü ileriye taşıyan çalışmalarıyla kulübümüz tarihinde kalıcı izler bırakan Sayın Fikret Çetinkaya’ya, bugüne kadar sunduğu tüm katkılar için teşekkür ederiz.
Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

SARUHAN GELDİ

Bu duyurudan bir kaç saat sonra atanan yeni isim açıklandı. Açıklama şöyle:

Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı

"Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, Kulübümüzün yeni Amatör Şubeler Koordinatörü oldu.

avrupa-2025-12-22t170319-243.jpg

Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen Yeni Amatör Şubeler Koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan’a görevinde sonsuz başarılar dileriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

