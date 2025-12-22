Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifade vermeye çağrıldığında İtalya'daydı. Ama asıl hedefin Alanya olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında ifade vermeye çağrıldığında İtalya'nın Milano kentindeydi.
Saran'ın transfer görüşmeleri için Milano'da olduğu belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli kulübün başkanı ifade vermeye çağrılınca özel uçakla İstanbul'a döndü. İfadesini verdi ve ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izledi.

Sadettin Saran geri adım attıSadettin Saran geri adım attı

Saran'ın transfer için Milano'da olduğunun iddia edildiği sırada Alanya gerçeği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin transferde Alanyasporlu Maestro'yu istediği ve kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

MEHMET DEMİRKOL AÇIKLADI

Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Maestro için önemli mesafe kat ettiğini, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediğini açıkladı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-16-21-07.jpeg

Transferde resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Angolalı Maestro, Antalyaspor'a sezon başında Adana Demirspor'dan gelmişti.
Süper Lig'de 13 maça çıkan Maestro 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki Masetro, Angole Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giydi. Fenerbahçe'nin bu transferi gizli tuttuğu bu nedenle şu ana kadar hiç açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

