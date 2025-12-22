Sadettin Saran geri adım attı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın kararı ortaya çıktı. Geri adım atan Saran, transferde beklemeye geçti.

Sadettin Saran, ara transferde takıma golcü katmak için Atletico Madrid'ten Alexander Sörloth'a teklif yapmayı kararlaştırmıştı.

Ancak Sörloth'un isteğinin Saran'ı şaşırttığı öğrenildi.

Norveçli oyuncunun yıllık 12 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü.

4 YILDA 48 MİLYON EURO GARANTİ PARA

30 yaşındaki Sörloth'un 4 yıllık sözleşme karşılığı 48 milyon euro garanti para istemesi Saran'ın geri admasına neden oldu.

Atletico Madrid'in isteyeceği bonservis bedelini de düşünen Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yapılan tekliften sonra beklemeye geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin kaderi Chantalle'in iki dudağının arasında: Haydi aç kapıyı!

Devin Özek'e talimat veren Saran'ın Sörloth'un indirim yapıp, yeni bir fiyat belirlemesine kadar beklemede kalmayı kararlaştırdığı ileri sürüldü.

Sörloth, bu sezon Atletico Madrid'in formasını 25 maçta giydi. Norveçli oyuncu bu maçlarda 5 golde kalırken, 1 de asiste imza attı.

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da oynayan Sörloth, Süper Lig'de 34 maçta 24 golle gol kralı olmuştu.