Fenerbahçe'nin kaderi Chantalle'in iki dudağının arasında: Haydi aç kapıyı!
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin kaderi Chantalle Schilder'in iki dudağının arasında. Sarı lacivertliler, "Haydi aç kapıyı da bitsin bu iş" diye bakıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısı namağlup ikinci sırada bitirdi. Sarı lacivertli takım 42 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında.

2024/11/08/hbfb.jpgHedef ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek ve sezon sonunu şampiyon olarak bitirmek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, kadroya takviye için dört bir koldan harekete geçti.

PSV'den Joey Veerman açıklamasıPSV'den Joey Veerman açıklaması

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun istediği futbolculardan biri de Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının orta sahasında yer alan Joey Veerman.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-59-16.jpeg

27 yaşındaki oyuncu takımının bel kemiği durumunda. PSV'nin teknik direktörü Peter Bosz da bu transfer girişimini itiraf etti. Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı" dedikten sonra şunu da ekledi:
"Transferine kız arkadaşı karar verecek!"

GÖZLER VEERMAN'IN EŞİ CHANTALLE SCHILDER'DE

Fenerbahçe'nin Veerman için PSV'yle 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtiliyor ama gözler futbolcunun sevgilisi Chantalle Schilder'de.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-56-02.jpeg

Resmi olarak evli olmasalar da birlikte yaşayan çiftin 2 de oğlu bulunuyor. Ülkesinde zaman zaman modellik de yapan genç kadın, Fenerbahçe için önemli hale geldi. Fenerbahçe'nin kaderi Chantalle Schilder'ın iki dudağının arasında.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-58-55.jpeg

Veerman'ın Fenerbahçe'den süre istediği ve Chantalle Schilder'la görüştükten sonra kararını bildireceği ileri sürüldü. Şimdi Fenerbahçelilerin gözü Chantalle Schilder'da. "Haydi aç kapıyı" derken, İstanbul'la ilgili bilgi verdikleri belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

