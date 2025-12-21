PSV'den Joey Veerman açıklaması

PSV'den Joey Veerman açıklaması
Yayınlanma:
PSV teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen Joey Veerman ile ilgili açıklama yaptı.

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bosz, Fenerbahçe ile adı geçen oyuncusu Joey Veerman ile ilgili konuştu.

''KEYFİNİ ÇIKARALIM''

Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan teknik adam, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı.

''HEMEN YANINA GİTTİM''

''Veerman ile ne zaman konuştun?'' sorusuna ise, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum." yanıtını verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli karşılığında Joey Veerman transferi için PSV ile anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da ifade edilmişti.

