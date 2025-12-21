Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi
Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te küme düşmekten son hafta kurtulan ve Fenerbahçe Asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi.
Championship'in 22. hafta maçında Hull City, sahasında West Bromwich'i konuk etti.
99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı
TEK GOLLE GALİP GELDİ
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City 1-0 kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 45+7'de penaltıdan McBurnie attı.
West Bromwich'te Gilchrist, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
GÖZÜNÜ PREMIER LİG'E DİKTİ
Bu sonuçla ligde üst üste 3. maçını kazanan Hull City, puanını 37 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.
West Bromwich Albion ise 28 puanda kaldı.
Play-off potasında yer alan Hull City, gözünü İngiltere Premier Lig'e dikti.
İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Sheffield Wednesday'e konuk olacak.