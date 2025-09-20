Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Konyaspor maçına dair konuşan Ahmet Çakar, konuk ekibin galip geleceğini ifade etti.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 22 Eylül Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Yasim Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen için karar çıktıGalatasaray'da Victor Osimhen için karar çıktı

“KONYASPOR GALATASARAY’I MAĞLUP EDER”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar’dan sürpriz bir tahmin geldi. Çakar, Konyaspor’un Galatasaray karşısında galip geleceğini dile getirdi. Ahmet Çakar bu yorumunda Galatasaray’ın Eintrahct Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyet etkili oldu.

PUAN DURUMU

Geride kalan 5 sonucunda namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 15 puanla liderliğini sürdürüyor. 7 puan toplayan Konyaspor ise 9. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

