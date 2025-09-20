Galatasaray'da Victor Osimhen için karar çıktı

Nijerya – Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.

KONYASPOR VE ALANYASPOR MAÇLARINDA YOK

Golcü futbolcuyu riske etmek istemeyen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 22 Eylül Konyaspor ve 26 Eylül’de Alanyaspor’a karşı oynanacak maçlarda kadro dışı bırakacak.

HEDEF LIVERPOOL MAÇI

Galatasaray teknik ekibinin planı 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanacak olan mücadelede Victor Osimhen’i sahaya sürdü.

Galatasaray'daki problemli futbolcuyu açıkladı

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Victor Osimhen’in sakatlığına dair yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır