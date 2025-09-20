Galatasaray'daki problemli futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'daki problemli futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt maçını değerlendiren Uğur Meleke, Wilfred Singo tercihi ve Leroy Sane'nin performansını eleştirdi.

Futbol yorumcusu Uğur Meleke, Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyete dair değerlendirmelerde bulundu.

“NİYE İLK KEZ BU MAÇTA DENENİYOR”

Yeni transferlerden Wilfred Singo’nun ilk kez bu maçta 11’de sahaya çıkmasına anlam veremeyen Uğur Meleke, "Büyük maçlarda büyük sürprizler yapmamak gerek. Rakibi şaşırtayım derken kendinizi şaşırttığınız 150 bin kere görülmüştür. Singo, daha önce hiç ilk 11 oynamamış. İlk kez 11 oynatıyorsun ve Sanchez sola geçiyor. Savunma bir de uyum işi. Niye ilk kez bu maçta deneniyor? Ligde test eder, oyuncular alışır ve Şampiyonlar Ligi'ne çıkardın. Bunun dezavantajı yaşandı" dedi.

ugur-meleke.jpg
Uğur Meleke

“ÇOK İYİ FUTBOLCU ANCAK BİR PROBLEMİ VAR”

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Uğur Meleke, "Leroy Sane, aldığı her topu ezdi. Hep aynı hareket ve kaybediyor. Belli ki mental seviyesi çok iyi değil. Çok iyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Ancak bir problemi var. Sezonu iyi açmadı. Frankfurt maçında da arkadaşlarını sürekli geriye koşturdu. İkinci yarıya başlamasına şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Sinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladıSinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Spor
Sakaryaspor'da sabırlar taştı
Sakaryaspor'da sabırlar taştı
Kenan Yıldız hakkında müthiş iddia
Kenan Yıldız hakkında müthiş iddia