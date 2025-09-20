Galatasaray'daki problemli futbolcuyu açıkladı

Futbol yorumcusu Uğur Meleke, Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyete dair değerlendirmelerde bulundu.

“NİYE İLK KEZ BU MAÇTA DENENİYOR”

Yeni transferlerden Wilfred Singo’nun ilk kez bu maçta 11’de sahaya çıkmasına anlam veremeyen Uğur Meleke, "Büyük maçlarda büyük sürprizler yapmamak gerek. Rakibi şaşırtayım derken kendinizi şaşırttığınız 150 bin kere görülmüştür. Singo, daha önce hiç ilk 11 oynamamış. İlk kez 11 oynatıyorsun ve Sanchez sola geçiyor. Savunma bir de uyum işi. Niye ilk kez bu maçta deneniyor? Ligde test eder, oyuncular alışır ve Şampiyonlar Ligi'ne çıkardın. Bunun dezavantajı yaşandı" dedi.

Uğur Meleke

“ÇOK İYİ FUTBOLCU ANCAK BİR PROBLEMİ VAR”

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Uğur Meleke, "Leroy Sane, aldığı her topu ezdi. Hep aynı hareket ve kaybediyor. Belli ki mental seviyesi çok iyi değil. Çok iyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Ancak bir problemi var. Sezonu iyi açmadı. Frankfurt maçında da arkadaşlarını sürekli geriye koşturdu. İkinci yarıya başlamasına şaşırdım” ifadelerini kullandı.

