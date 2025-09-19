Sinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Galatasaray, Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Deutche Bank Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar, 5-1 gibi şoke eden bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların performansını Asist Analiz Youtube kanalında değerlendiren Sinan Engin eleştirilerde bulundu.

Sinan Engin’in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray iyi bir takım. Ligin çok üzerinde bir kadrosu var. Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyununu beğendim. İlk yarım saatini izlediğinizde maçın 5-1 olacağına inanamazsın. Öyle bir oyun vardı. Ancak ondan sonra Okan Buruk'un yapmış olduğu yanlış değişiklikler de var."

“BUNU YAPARSAN YANDIN”

"Okan Buruk bazı şeylerden vazgeçmeli. 'Onu üzmeyeyim, kırmayayım, oynatmazsam küser kırılır' dememeli. Bunu yaparsan yandın, kaybedersin."

“SON DERECE DÜŞÜK KONSANTRASYON”

Biz Avrupa'ya çıkınca bize bir şeyler oluyor. Takım savunmasına bireysel özelliklerinde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Son derece düşük konsantrasyon oluyor ve güç de yetmiyor."

“BEN OLSAM ORADA OYNATMAM”

"Leroy Sane diye bir oyuncu var. Bu oyuncunun tek silahı var. Topu alıp içeri girmek... Rakip bunu zaten öğrenince seni kalabalığa sokuyor. Ben olsam orada oynatmam, santrfor arkasında oynatırım."

“DOĞRU KADRO ÇIKMADI

"Galatasaray'da iyi futbolcular var. Doğru kadro çıkmadı ve doğru hamleler yapılmadı. Okan Buruk, daha doğru 11 çıkarabilirdi."

“SANCHEZ SAHANIN EN KÖTÜSÜ”

"Galatasaray'ın en iyi futbolcusu Davinson Sanchez, sahanın en kötüsü. Kendi kalesine 2 gol atıyor. Biz savunmayı iyi yapamamışız. Orta sahada ezildik, hücumda eksik kaldık."

“ICARDI 2 SENE ÖNCEKİ ŞÖHRETİNİN HATIRINA OYUNA GİRDİ”

"Icardi oyuna girince 'Eyvah' dedim. Şu anda hiçbir konuda yeterli değil. 2 sene önceki şöhretinin hatırına oyuna girdi."

“AHMED KUTUCU BU MAÇTA OYNAMAZ”

"Ahmed Kutucu, bu maçta oynamaz. Oyundan çıkan oyuncunun ölüsü Ahmed Kutucu'dan daha iyi. Leroy Sane'yi oyunda tutardım, kesinlikle Ahmed'i almazdım."