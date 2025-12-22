Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar için istenen ceza belli oldu

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar için istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'ı kafasına çakmak atıp yaralayan taraftar hakkında iddianame düzenlendi. Taraftar için istenen ceza belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar hakkında, 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 1 Aralık'ta Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği aktarıldı.

Kazımcan Karataş'a isabet eden çakmak oyuncuyu yaralamıştı

İddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
Başsavcılık, iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

1 YIL MEN CEZASI

Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

