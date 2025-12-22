Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar için istenen ceza belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar hakkında, 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 1 Aralık'ta Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği aktarıldı.
İddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
Başsavcılık, iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
1 YIL MEN CEZASI
Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.