"Özbek TFF'ye keşke gitmeseydi" diyerek açıkladı: Galatasaray'ın işi artık daha zor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u şikayet etmek için TFF'ye gitti. Ancak beklediği karşılığı alamadı. Yasin Kol, bu hafta da Süper Lig'de görevlendirildi.

Spor yazarı Osman Şenher, "Özbek, TFF'ye keşke gitmeseydi" başlıklı Milliyet'teki yazısında "Galatasaray başkanlığı ağır bir makamdır. 30 milyon taraftarı temsil eder. Yumruğunu masaya vurunca da sözünü dinletir. Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol’u şikayet etmek için TFF’yi ziyaret etti. İnsanın aklına ne geliyor? 700 milyon dolarlık iki takımın maçını katleden, karşılaşmanın tamamında yanlış kararlar veren hakemin en az iki hafta dinlendirilmesi gerektiğini bütün kamuoyu düşündü. Şimdi ne oldu? Merkez Hakem Kurulu, Eyüpspor-Kayserispor maçına Yasin Kol’u atayarak, bu hakemi ödüllendirdi. Bu da ne demek; yani Dursun Özbek’in şikayeti ciddiye alınmadı. Ben üzüldüm ve keşke başkan TFF’ye gitmeseydi diye düşünüyorum. Bundan sonra Galatasaray’ın işi çok zor" yorumunu yaptı.

"BU ŞARTLAR ALTINDA İŞİ ÇOK ZOR"

Osman Şenher, şöyle devam etti:

"Düşünebiliyor musunuz, Gençlerbirliği maçında Sallai’nin kaval kemiğine çok sert kırmızı kartlık bir darbe yapıldı. Hakem devam dedi. Daha sonra aynı Sallai topa ayağını kaldırıyor, defans oyuncusu o topa kafasını uzatıyor ve Macar futbolcu kırmızı kartla oyundan atılıyor. Daha sonra iki maç ceza alıyor. Galatasaray, Tahkim’e gidiyor, itirazı reddediliyor, ceza onanıyor.

Aynı şekilde Icardi bir maçtan sonra orasını burasını kaşıdı diye ceza alıyor ama başka bir takımın oyuncuları aynı hareketi yapınca ceza almıyor.

Bahis konusu ise tam evlere şenlik. Düşünebiliyor musunuz; Süper Lig’den sadece Eren Elmalı 4 sene 8 ay önce bir kere bahis oynadı diye ceza aldı. TFF Başkanı, “Başka 47 tane daha futbolcu var” dedi. Antrenörlerin ve menajerlerin olduğunu söyledi, fakat şimdiye kadar hiçbir açıklama yok. Eren, milli takım kampından apar topar çıkartıldı, 45 gün ceza verildi. Anladığım kadarıyla bu bahis konusunda Süper Lig’den tek suçlu Eren Elmalı!

Bu şartlar altında Galatasaray’ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Zaten Samsunspor bugün oynanacak maç için açıklama yapıyor, ‘Hakem adaletli yönetirse biz Galatasaray’ı yenmeye geliyoruz’ diyor. Düşünebiliyor musunuz ne güzel mesaj veriyor. Mutlaka ben bu mesajın karşılığını bulacağını düşünüyorum. Federasyonun yerinde olsaydım Samsun maçına Mehmet Türkmen yerine Yasin Kol’u atardım, VAR’a da Ali Şansalan’ı oturturdum!"