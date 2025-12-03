Hacıosmanoğlu Dursun Özbek toplantısında neler konuşulduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla Galatasaray'ın eleştirdiği hakem Yasin Kol için Sarı Kırmızılı yönetim Riva’ya çıkarma yaptı. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Hacıosmanoğlu ile neler konuştuğu da ortaya çıktı. İşte TFF Galatasaray zirvesinde Riva'da yaşananlar...

Kadıköy'de 1-1 sona eren Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası sular durulmuyor. Özellikle Galatasaray cephesinden Yasin Kol'a yönelik isyan dinmiyor.
Özellikle taraftar tepkisi sonrasında Dursun Özbek TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı - Kırmızılı yönetim, Riva'ya Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek derbideki hakemin yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özellikle maçın kritik anlarında verilen ve verilmeyen kararlar, Galatasaray’ın hedef tahtasına oturdu.

RİVA'DA SICAK SAATLER: GERGİNLİK ARTTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, dün öğleden sonra Riva’ya giderek TFF yetkilileriyle görüştü. Yönetim, hakemin yanlı bir yönetim sergilediğini savunarak, “Bu hakemin düdüğü asılmalı. Eğer bunu yapmayacaksanız bir daha bizim maçımızda görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

40 DAKİKA TEPKİSİ

Sarı - Kırmızılı yöneticiler, derbinin 55 ile 95. dakikaları arasında Galatasaray aleyhine tek faul çalınmamasına dikkat çekti. “Tarihte böyle bir durumun örneği yok. 15 kritik kararın 14’ü aleyhimize verildi” diyerek hakemin yönetimine sert tepki gösterdiler.

EK ŞİKAYETTE BULUNULDU

Galatasaray’ın TFF ziyaretinde yalnızca hakem konusu gündeme gelmedi. Sarı - Kırmızılılar, gol sevinci sırasında uygunsuz hareket yapan Jhon Duran hakkında da şikayette bulundu. Yönetim, Ederson’a ceza verilmemesinin bu tür davranışlara zemin hazırladığını savundu.

