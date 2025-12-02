Osimhen dayanamadı peş peşe paylaştı: Bu delikanlı!

Yayınlanma:
Galatasaraylı Osimhen, Fenerbahçe derbisinden sonra üst üste 4 paylaşım birden yaptı.

Günlerdir merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sonuçlandı.

Sarı kırmızılı takım Leroy Sane ile öne geçmesine rağmen, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın golüne engel olamadı.

Okan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdıOkan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı oyuncusu Victor Osimhen, ilk 11'de oynadığı maçtan sonra peş peşe paylaşımlarda bulundu.

"ÜST DÜZEY FUTBOLCU"

Osimhen'in ilk paylaşımı Galatasaray'ın golünü atan Leroy Sane ile ilgili oldu. Osimhen, paylaştığı fotoğrafa "Üst düzey futbolcu" diye yazdı.

whatsapp-image-2025-12-02-at-11-49-28.jpeg

Nijeryalı futbolcunun ikinci paylaşımı ilk 11'de forma giyen, gözüne gelen çakmak nedeniyle tedavi olup, devam eden Kazımcan Karataş'la ilgili oldu.

whatsapp-image-2025-12-02-at-11-49-43.jpeg

Osimhen, genç futbolcuyla ilgili de "Bu delikanlı" notunu düştü.

Victor Osimhen, bir paylaşım da Lucas Torreira ile ilgili yaptı ve şunu yazdı: "Gerçek savaşçı."

whatsapp-image-2025-12-02-at-11-50-00.jpeg

Osimhen'in paylaşımlarına sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
