Okan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdı
Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Victor Osimhen tansiyonun yükselmesine izin vermedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk yarıda Milan Skriniar ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma yaşandı.

OSIMHEN VE YASİN KOL MÜDAHALE ETTİ

Victor Osimhen ve derbinin hakemi Yasin Kol araya girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.

Süper Lig’in dev derbisinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede ilk yarıda tansiyon hiç düşmedi.

İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Milan Skriniar arasında kısa süreli bir sözlü tartışma çıktı.

OSIMHEN AYIRDI

Tartışmanın büyümesini önlemek için Victor Osimhen ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hemen araya girerek olaya müdahale etti.

İki isim, tarafları sakinleştirerek olayın büyümesine izin vermedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

