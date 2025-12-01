Okan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk yarıda Milan Skriniar ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma yaşandı.

OSIMHEN VE YASİN KOL MÜDAHALE ETTİ

Victor Osimhen ve derbinin hakemi Yasin Kol araya girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.

Süper Lig’in dev derbisinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede ilk yarıda tansiyon hiç düşmedi.

İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ

İki isim, tarafları sakinleştirerek olayın büyümesine izin vermedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.