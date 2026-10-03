Galatasaray'da kalmaları artık çok zor: Transfer kararı verildi

Süper Lig'e verilen milli arada Pendikspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Alınan skor sarı-kırmızılılarda şaşkınlıkla karşılanırken kadro planlamasında kararlar verildi.

Galatasaray muhabiri Kaya Temel'in aktardığına göre; sarı-kırmızılılarda Ugochukwu ve Bitshiabu'nun takımda kalması beklenmiyor.

"GALATASARAY'DA KALMA İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Kaya Temel konuşmasında "Ugochukwu ve Bitshiabu'nun Galatasaray'da uzun vadeli planlamada yer alacağını düşünmüyorum. Ugochukwu'ya şans verilecek ama çok ekstra bir performans göstermediği sürece Galatasaray'da kalma ihtimali yok denecek kadar az" dedi.

"ORTA SAHA TRANSFERİ BEKLENİYOR"

Yönetimin orta sahaya takviye kararı aldığını belirten Kaya Temel, "Galatasaray'da Ugochukwu olmasına rağmen devre arasında orta saha transferi yapılması bekleniyor. Serie A tarafı net şekilde gündemde" sözlerini sarf etti.