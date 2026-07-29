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Halk TV Spor Galatasaray'da Dursun Özbek Icardi'ye ayrılık teklifini açıkladı

Galatasaray'da Dursun Özbek Icardi'ye ayrılık teklifini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veda seremonisi için Mauro Icardi'ye teklif yaptıklarını duyurdu. Arjantinli futbolcu teklife henüz yanıt vermedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Dursun Özbek Icardi'ye ayrılık teklifini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, Mauro Icardi'yle yolların ayrılmasına dair konuştu.

"BİR AYRILIK SEREMONİSİ PLANLADIK"

Veda seremonisi için Arjantinli futbolcuya teklif yaptıklarını belirten Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Dursun Özbek Icardi'ye ayrılık teklifini açıkladı - Resim : 1

"İCABET ETMESİNİ BEKLİYORUM"

Dursun Özbek devamında "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum" diye konuştu.

VEDA ŞEKLİ TEPKİLERE YOL AÇTI

Sözleşmesi haziran sonunda biten Mauro Icardi ile yönetim bir süre yenileme görüşmelerinde bulundu. Ancak tarafların istekleri nedeniyle anlaşmaya varılamadı. Sarı-kırmızılılar bir gece yarısı yaptığı açıklamayla ayrılığı açıkladı. Vedanın ani bir şekilde yapılması camiada tepkilere yol açtı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Dursun Özbek Mauro Icardi
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