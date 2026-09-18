Galatasaray'da derbiye saatler kala karar çıktı: Okan Buruk kenara çekti
Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tek değişiklik yapacak.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.
OKAN BURUK TEK DEĞİŞİKLİK YAPACAK
Takvim'de yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'in neredeyse tamamını koruyacak. Okan Buruk'un tek değişikliği sol bekte yapması bekleniyor.
EREN ELMALI YERİNE ISMAIL JAKOBS
Haberde Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Eren Elmalı'nın yerine Ismail Jakobs'un forma giyeceği kaydedildi.
OSIMHEN FORMA GİYMEYECEK
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in ise forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılar oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na gitmesini de istemezken federasyondan olumsuz dönüş geldi. Osimhen, Nijerya Milli Takım kampına davet edildi.