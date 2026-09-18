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Halk TV Spor Galatasaray'da derbiye saatler kala karar çıktı: Okan Buruk kenara çekti

Galatasaray'da derbiye saatler kala karar çıktı: Okan Buruk kenara çekti

Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tek değişiklik yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da derbiye saatler kala karar çıktı: Okan Buruk kenara çekti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.

OKAN BURUK TEK DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Takvim'de yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'in neredeyse tamamını koruyacak. Okan Buruk'un tek değişikliği sol bekte yapması bekleniyor.

EREN ELMALI YERİNE ISMAIL JAKOBS

Haberde Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Eren Elmalı'nın yerine Ismail Jakobs'un forma giyeceği kaydedildi.

Galatasaray'da derbiye saatler kala karar çıktı: Okan Buruk kenara çekti - Resim : 1

OSIMHEN FORMA GİYMEYECEK

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in ise forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılar oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na gitmesini de istemezken federasyondan olumsuz dönüş geldi. Osimhen, Nijerya Milli Takım kampına davet edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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