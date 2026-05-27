Galatasaray'da beklenmedik kriz: Görüşmeler bir anda durdu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Mevcut kadronun iskeletini korumak isteyen sarı-kırmızılılarda pürüz çıktı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri durma noktasına geldi. Oyuncunun sarı-kırmızılılardaki geleceği tehlikeye girdi.

TALİPLİLERİ VAR

Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı takımlar deneyimli futbolcuyla ilgileniyor. Mario Lemina'nın da farklı bir deneyim yaşamaya istekli olduğu kaydedildi.

"BAŞKANI İLGİLENDİREN BİR KONU"

Mario Lemina şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım. Şimdi benim için tatilin tadını çıkarma zamanı" demişti.

2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray'da bu sezon 41 maça çıkan Mario Lemina, 2 bin 679 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.